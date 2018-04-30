США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России

США заявили о необходимости модернизировать железнодорожные пути в Эстонии, Литве и Латвии, поскольку существующие железнодорожные пути в Европе не позволят оперативно перебросить войска и военную технику НАТО в случае конфликта с Россией. Об этом говорится в докладе экспертов из Военной академии США в Вест-Пойнте.

По мнению американских военных экспертов, проблема заключается в том, что бывшие страны соцлагеря используют советский стандарт ширины колеи, тогда как в остальной Европе стандарт иной, пишет RT.

По мнению российских экспертов, существующая система даёт Москве преимущество, так как сейчас для переброски войск из Германии к границам РФ понадобится как минимум двое суток.

Российская колея составляет 1520 мм, европейский стандарт - 1435 мм.

Существует распространённое мнение, что при выборе ширины российской колеи сыграл роль военный аспект — отличная от европейской ширина колеи затруднила бы гипотетическому противнику снабжение войск в случае вторжения в Россию (так было во времена Великой Отечественной войны, когда наступающим войскам приходилось менять ширину колеи для своего подвижного состава). С другой стороны, скорость перешивки колеи железнодорожными войсками составляет, по различным оценкам, до 20—50 км в сутки.

Кроме того, на момент установления в России стандарта на единую ширину колеи общеевропейский стандарт отсутствовал. Сама по себе колея 1520 мм не имеет больших преимуществ перед 1435 мм, кроме чуть большей устойчивости поездов, разница между ними невелика — 85 мм (≈6 %). Европейская колея пригодна для движения подвижного состава колеи 1520 мм с теми же габаритами, нагрузками и скоростями после замены колёсных пар (и наоборот).