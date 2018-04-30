МЧС инициирует повышение штрафов для виновников природных пожаров

Глава МЧС России Владимир Пучков считает необходимым увеличить штрафы для нарушителей, действия которых становятся причиной крупных природных пожаров.

"Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям", - сказал он журналистам в понедельник.

По его словам, "нужно жестко спрашивать с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, сжигают растительность или просто хулиганят". По словам Пучкова, в итоге страдают десятки, сотни и тысячи граждан.

"Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты", - сказал глава МЧС, которого цитирует ТАСС.