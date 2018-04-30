Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли в сливном колодце. Он умер

Мальчика, пропавшего в Екатеринбурге вечером 28 апреля, нашли в сливном колодце поселка Садовый. Ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР Свердловской области.

По версии следствия, днём 28 апреля мальчик отпросился у своей матери и направился гулять по посёлку. Ближе к 18 часам он не явился домой, в связи с чем родители ребёнка (мать и отчим) начали его поиски. Через непродолжительное время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка. Внешних признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Выясняется, по какой причине (в результате чьих действий) стало возможным, что сливной колодец оказался открытым, а также кто из должностных лиц является ответственным за содержание колодца в безопасном для граждан состоянии.

В рамках возбуждённого уголовного дела выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии, допрашиваются родители умершего ребёнка, жители посёлка, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался мальчик, проводятся осмотры места обнаружения мальчика и места его жительства. Выполняются иные необходимые мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.