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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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от издателя  |  комментариев: 1


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Новости
30.04.2018 07:55 Мск (09:55 Екб)
культура | За рубежом
Отравление Литвиненко покажут на сцене лондонского театра
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Александр Литвиненко (2018) | Фото:ar4es.info

Театральная пьеса, посвященная истории отравления в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, будет поставлена на сцене лондонского театра. Об этом сообщает в воскресенье газета The Observer.

По ее информации, в основе трехактовой пьесы лежит адаптированный сценарий, написанный британским драматургом Люси Преббл по книге журналиста газеты The GuardianЛюка Хардинга. Вышедшая в свет в 2016 году книга под названием "Очень дорогой яд" (Very Expensive Poison) в деталях описывает обстоятельства отравления Литвиненко, в котором Великобритания обвинила Россию.

Как сообщает газета, одноименная театральная постановка будет идти на сцене лондонского театра Old Viс, премьера пьесы намечена на осень следующего года.

"Конечно, в постановке будет вся шпионская мрачная эмоциональность бондианы, и политическая коррупция, и некомпетентность, и зацикленные на стриптиз-клубах убийцы, но также в ее центре будут замечательные поиски правды, а также хороший парень, который, точно зная, что он умрет, пытается раскрыть собственное убийство", - рассказала изданию 37-летний драматург.

Получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко заявлено о причастности к его гибели России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию дела Литвиненко имеют политическую подоплеку, передает ТАСС.

Другие новости по темам: александр литвиненко, отравление, театр, лондон
30.04.2018 07:55 Мск | Лондон | информационная служба Накануне.RU
09:55 Екб


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Отравление Литвиненко покажут на сцене лондонского театра
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