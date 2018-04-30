В прошедший уикенд россияне заплатили 148,5 миллионов, чтобы посмотреть фильм "Тренер"

Россияне за прошедшие выходные потратили 148,5 млн руб., чтобы посмотреть фильм Данилы Козловского "Тренер". Очередной российский спортфильм стал лидером проката минувшего уикенда. Общие кассовые сборы фильма за две недели составили более 571 миллионов рублей.

На втором месте анимационный фильм "Смешарики. Дежавю", собравший по итогам первого уикенда 88,6 миллиона рублей.

Третье место заняла еще одна новинка проката — триллер режиссера Джеффа Уодлоу "Правда или действие" со сборами в 65,6 миллиона рублей.

Российский фильм Кима Дружинина "Танки" занял четвертое место, собрав в прокате в выходные 37,6 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров американский триллер Джона Красински "Тихое место" со сборами 26,9 миллиона долларов (общие сборы за три недели проката — 299,1 миллиона рублей). Об этом сообщает РИА Новости.