Аэрофлот уволит стюардессу, которая назвала Калининград Кенигсбергом. Мужским голосом

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена уволить бортпроводницу, которая в объявлении рейса использовала довоенное название Калининграда. Ошибку сотрудницы заметил пассажир, журналист Виталий Третьяков, и сообщил об этом в своем микроблоге.

"В самолёте "Аэрофлота" Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолёт выполняет рейс Москва - Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полёте 25 апреля. Разве "Аэрофлот" может именовать города России так, как хочет?" - написал декан школы телевидения МГУ в Twitter.

Авиакомпания вскоре ответила на твит: "Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал".

Третьяков усомнился, что наказали виновного, поскольку, по его мнению, рейс объявлял пилот и сообщение было произнесено мужским голосом.

"Виталий, подобные объявления выполняет старший бортпроводник. Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации", - сразу ответил аккаунт авиакомпании.

Кёнигсберг - город, административный центр немецкой провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 годы. Спустя полтора месяца после окончания Второй мировой войны, 17 октября 1945 года был передан под юрисдикцию Советского Союза, а в 1946 году переименован в Калининград.