По северным базам Сирии нанесен ракетный удар. На военном складе произошел пожар и взрывы

Сирийские военные базы на севере страны подверглись ракетному удару. Целями атаки были базы рядом с Хамой и Алеппо. Сирийские власти не делали заявлений о том, кто стоит за этими ударами, а также не пояснили, был ли нанесен какой-либо ущерб и есть ли погибшие.

При этом, по некоторым сведениям, после атаки на одном из военных складов начался пожар, были слышны взрывы, передает Интерфакс.

После ракетного удара США и союзников по Сирии несколько раз появлялись сообщения о новых атаках на сирийские военные объекты, в частности, ВВС Израиля обстреляли базу в Хомсе и пытались атаковать Думэйр.