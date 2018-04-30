Самолет S7 аварийно сел в Черногории. "На борту был ад - все рыдали, орали"

Самолет S7 с группой Serebro на борту совершил аварийную посадку в Черногории. О ЧП сообщается в Instagram группы.

"Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное - все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место - видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке - показывали позы. На борту был ад - все рыдали, орали. Все стюардессы самолета S7, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш - "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать - бежать из самолета". Тот факт, что мы сегодня приземлились - счастливый случай. За 11 лет в группе такого не было. Больше компании S7 в нашем райдере никогда не будет", - написали артисты после пережитого.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 28 Апр 2018 в 4:04 PDT

"В момент, когда мы садились - накал панической атаки, я спрашиваю - "есть шансы, что мы сядем?" и она ответила "есть", но в ее глазах можно было прочитать, что их не много. Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось", - добавляют артисты.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что экипаж действовал профессионально и в соответствии с требованиями безопасности. Подобные ситуации регулярно отрабатываются пилотами.

Из Подгорицы пассажиров доставили до Тивата на автобусе.