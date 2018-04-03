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В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении экс-руководителей "Плато-банка"
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прокуратура (2016) | Фото:vk.com

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей "Плато-банка" - злоумышленники похитили деньги банка, выдав кредиты подконтрольным юрлицам, не осуществляющим финансовую и хозяйственную деятельность.
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Председатель наблюдательного совета банка в июле 2012 года создал организованную группу, которой руководил до мая 2015 года. В состав этой преступной группы также вошли исполняющая обязанности председателя правления банка, начальник службы внутреннего аудита банка и иные лица.

Общая сумма выданных кредитов составила 1,2 млрд рублей - впоследствии данные деньги были просто присвоены.

Чтобы избежать ответственности, злоумышленники похищенные средства легализовали, сообщили Накануне.RU в Генпрокуратуре РФ в УрФО.

"Такие действия злоумышленников привели к неспособности банка удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на сумму свыше 747 млн рублей. Для сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензий исполняющая обязанности председателя банка обеспечила внесение в отчетность "Плато-банка" заведомо недостоверных сведений об имуществе организации и ее финансовом положении, после чего представила ее в органы финансового контроля. Решением Арбитражного суда Свердловской области данное кредитное учреждение признано банкротом", - отметили в ведомстве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении четырех обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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03.04.2018 21:52 Мск | Екатеринбург | Михаил Белокрылов
23:52 Екб


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В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении экс-руководителей "Плато-банка"
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