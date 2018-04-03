В Кургане заключенные колонии шантажировали руководство, порезав себе вены бритвами

В исправительной колонии №1 в Кургане заключенные порезали себя бритвами, тем самым они хотели повлиять на решение руководства учреждения перевести их из здания одного общежития в другое, эту информацию Накануне.RU подвтердили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области, однако заявили, что в социальных сетях распространяется информация о массовом суициде осужденных, которая не соответствует действительности.

Как объяснили в ведомстве, модераторы групп в соцсетях города, распространяющих информацию о якобы массовом суициде зэков, упорно навязывают мнение, что сотрудники учреждения подавляют несогласие осужденных с требованиями режима содержания только силовыми методами, а также призывают общественность не допустить применение к осужденным физической силы.

"В начале марта этого года для рационального использования жилых площадей в ИК №1 Кургана сотрудники учреждения выполняли перевод части осужденных из одного общежития в другое. Несколько осужденных отказались выполнить законные требования сотрудников колонии. Чтобы достичь своих целей, осужденные решили использовать шантажно-демонстративный способ воздействия на администрацию колонии. 8 человек нанесли себе незначительные повреждения предплечий лезвиями от одноразовых бритвенных станков. Прибывшим сотрудникам учреждения осужденные пояснили, что отказываются от перевода в другой отряд. Осужденные были осмотрены медицинским работником, повреждения оказались поверхностными, что подтверждает характер организованной акции. Раны были обработаны дезинфицирующими средствами, в дополнительной медицинской помощи "пострадавшие" не нуждались. Физическая сила в отношении осужденных не применялась", - рассказали в ведомстве.

В учреждение выезжали первый заместитель начальника УФСИН России по Курганской области Михаил Хамазин и работники курганской прокуратуры по соблюдению законов в исправительных учреждениях. С каждым осужденным, принимавшим участие в акции протеста, побеседовали уполномоченный по правам человека в Курганской области и члены Общественной наблюдательной комиссии региона.

В результате проведенной разъяснительной работы осужденные осознали незаконность своих требований, жалоб и заявлений на действия сотрудников исправительной колонии не поступало.