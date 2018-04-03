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03.04.2018
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Новости
03.04.2018 21:37 Мск (23:37 Екб)
экономика | Центральный ФО
"Это карманная структура транснациональных компаний, обеспечивающая высокий падеж российских банков". На МЭФ обсудили итоги деятельности Центробанка за 25 лет
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центральный банк цб (2016) | Фото: forum.bits.media

На Московском экономическом форуме обсудили итоги регулирования и надзора Центрального банка России за прошедшие 25 лет. Эксперты заявили о необходимости изменить монетарную политику регулятора и закрепить за ЦБ ответственность за экономический рост в стране, передает корреспондент Накануне.RU.
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Об "итогах" деятельности Центробанка в "цифрах" в ходе тематической секции в рамках МЭФ рассказал председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Он отметил, что из созданных за четверть века почти 3 тыс. 200 кредитных организаций было ликвидировано 2 тыс. 598, то есть 82%.

"Падеж очень высокий", - констатировал эксперт. Как он подчеркнул, за 4,5 года работы новой администрации ЦБ, то есть с середины 2012 года, было ликвидировано 413 кредитных организаций - 43% из того количества, которое осталось ранее.

Число действующих банков в 2017 году сократилось на 10%, а количество филиалов кредитных организаций уменьшилось на 19%. Доля малых и средних банков сократилась втрое - с 6% до 2%. На этом фоне, по его данным, доля пяти крупнейших госбанков достигла 60%.

"Активы кредитных организаций номинально выросли в 2017 г. на 6,4%, но относительно ВВП сократились на 0,7%", - привел пример Гамза.

По его мнению, Банк России во многом проводит ошибочную политику. В частности структура денежной базы остается архаичной. "Чтобы изменить общую ситуацию, надо менять монетарную политику", - сказал эксперт, предложил "довести денежную массу до 100% ВВП". Для этого в экономике страны достаточно внутренних источников, уверен он.

"Надо создать эффективный трансмиссионный механизм превращения сбережений, которых у нас более, чем достаточно, в инвестиции", - заключил Гамза.

В свою очередь заместитель руководителя Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве РФ Марина Абрамова отметила, что проблема, которую чувствуют все участники сектора, заключается в определении проводимой регулятором политики. Цель существующей - таргетирование инфляции, однако в документах Центробанка до 2020 года фигурирует такой пункт, как "создание условий для экономического роста".

При этом Центральный банк использует ограниченные инструменты развития, ни один из которых в рамках денежно-кредитной политики реально не обеспечивает экономический рост, подчеркнула эксперт.

"Мы отмечаем условно положительную динамику экономического роста, но отрицательную динамику реальных доходов населения", - отметила она.

Если не изменится инструмент денежно-кредитной политики, банки вряд ли могут "поднять реальный сектор экономики".

В ходе выступления Абрамова поддержала предложение Ассоциации российских банков о введении инвестиционной ключевой ставки. По ее мнению, такая мера способна обеспечить развитие кредитования предприятий несырьевой экономики .

На проблему становящегося все более "активным" сегмента государственных банков обратил внимание и вице-президент Ассоциации банков России Александр Хандруев. "Идёт процесс стягивания источников фондирования в крупные банки с госучастием, происходит обезвоживавшие банковской системы. И она превращается уже полупустые активы", - прокомментировал он. На сегодняшний момент примерно 25% кредитных организаций являются убыточными, и лишение лицензий продолжается. В то же время он назвал "детскими шалостями" выявленные "нарушения" в малых и средних банков по сравнению с тем, что делали, например, в "Открытии".

Политика, которую проводит Центробанк, влияет не только на собственников кредитных организаций, но и на их вкладчиков. Так, лидер инициативной группы "Превышенцы "Югры" Николай Николаев указал на вред разрастания монополии регулятора в вопросах формирования банковской системы страны.

Как он отметил, сегодня "превышенцами" банка "Югра", у которого ЦБ отобрал лицензию летом прошлого года, оказались 34 тыс. 479 человек на "общую сумму в 16 млрд рублей".

"Банк всегда был стабильным, он был основан в советское время… Банк "Югра" ассоциировался с богатством региона, люди принесли туда деньги, и проблем не возникало", - сказал он.

Николаев добавил, что ранее объем активов "Югры" составлял 330 млрд рублей, сегодня Банк России оценил их в 56 млрд рублей. "Это говорит, как минимум, о качестве надзора ЦБ. То есть Центральный банк недоглядел шесть банков "Югра", это поразительно", - прокомментировал лидер инициативной группы.

"На сегодняшний день Центробанк никакого отношения к экономике РФ не имеет. Это карманная структура нудных финансовых транснациональных компаний, которые используют Россию, как послушную колонию вкладчиков, и выкачивают отсюда деньги и ресурсы", - резюмировал он.

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03.04.2018 21:37 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
23:37 Екб


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"Это карманная структура транснациональных компаний, обеспечивающая высокий падеж российских банков". На МЭФ обсудили итоги деятельности Центробанка за 25 лет
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