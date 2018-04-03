При въезде на Украину СБУ задержала депутата из Евпатории от "Единой России"

В Херсонской области, в пункте пропуска "Чаплинка", СБУ задержала депутата Евпаторийского горсовета. Об этом пресс-центр СБУ сообщил в Facebook.

Его подозревают в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". На депутата заведено уголовное дело.

СБУ не сообщает фамилию российского депутата, однако "Интерфакс" пишет, что его имя - Сергей Осьминин. Он был избран в горсовет в 2014 году от партии "Единая Россия". На Украину он ехал, чтобы проведать родственников.

Напомним, это не первый случай задержания и ареста на Украине крымских чиновников. Однако ранее задерживали только бывших. В январе в Киеве был задержан бывший министр здравоохранения Республики Крым Петр Михальчевский. В феврале - бывший замминистра спорта Фарух Камалов.