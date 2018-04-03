Великобритания не смогла установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь

Специалисты британской лаборатории не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

"Не выявлено, что "Новичок" - это было боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не определили точное происхождение, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сложить воедино выводы", - отметил глава оборонной научно-технической лаборатории Гари Эйткенхед.

Также Великобритания отвергла причастность к отравлению Скрипалей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в британских СМИ появилась новая версия инцидента в Солсбери. Так, издание The Sun сообщило, что веществом, которым отравили Скрипаля, могли быть обработаны гречневая крупа, лавровый лист и специи, которые ему передала из России дочь Юлия через свою подругу, работающую в крупной медицинской компании.