На Украине задержан первый подозреваемый в убийстве "беркутовцев" - участник "евромайдана"

На Украине задержан участник "евромайдана" Иван Бубенчик, которому вручено подозрение в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут". Об этом заявил руководитель департамента специальных расследований Главного следственного управления украинской Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Ранее Бубенчик проходил как свидетель по делу о расстреле "беркутовцев", но сегодня ему было объявлено о подозрении, и сегодня же в Печерском районном суде Киева будет избираться мера пресечения.

Отметим, что уголовное производство о гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время вооруженного переворота расследуется еще с 2014 года. Однако до сих подозрений никому предъявлено не было.

Бубенчик же в феврале 2016 года в интервью изданию "Bird in Flifht" рассказал, что 20 февраля 2014 года убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута".

Напомним, как заявил в феврале свергнутый президент Виктор Янукович, к массовым расстрелам на "евромайдане" причастны нынешние власти.