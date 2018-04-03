На Украине пенсионный возраст не будут повышать десять лет

Проведенная на Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста на десять лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства социальной политики страны со ссылкой на главу министерства Андрея Реву.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - сказал Рева.

Он отметил, что дифференцированная система выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа позволит отсрочить повышение пенсионного возраста.

Впрочем, повышение пенсионного возраста для большинства украинцев таки произошло, поскольку для выхода на пенсию в 60 лет к 2028 году нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. Это значит, что число пенсионеров будет уменьшаться "отсечением" от пенсии. По данным издания "Politeka", граждан с общим стажем не менее 30 лет сейчас в стране лишь 8%. То есть примерно столько пенсионеров останется к 2028 году. Сейчас официально работают и платят страховые взносы около 40% населения Украины.