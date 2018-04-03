"Отставленный" Тулеев останется старшим партнёром исполнительной власти?

Аман Тулеев, бывший губернатором Кемеровской области более 20 лет, ушёл по собственному желанию, но, похоже, не собирается на покой. Стало известно, что он получил мандат депутата областного совета. Однако большинство аналитиков сходятся в том, что мандат депутата - неподходящий масштаб для бывшего главы Кузбасса. Перед Тулеевым открываются перспективы поста спикера или кресла сенатора Совета Федерации.

Политолог Константин Калачев в беседе с Накануне.RU обратил внимание на то, что полномочия регионального парламента истекают уже в этом году: "Осенью там выборы, но я полагаю, что Тулееву несложно создать команду единомышленников и получить контроль над следующим областным советом. А вот председатель областного совета - это активная политическая жизнь, это активный актор, игрок. Это партнёр исполнительной власти, причём, может быть, даже старший партнёр в данном случае. Второй вариант - это Совет Федерации. Это действительно политическая пенсия".

При этом пока речь, как считает Константин Калачев, идёт пока о партнёрстве с врио губернатора, а не о конфронтации с ним: "Конфронтация возможна тогда, когда врио начнёт демонтировать систему, построенную Тулеевым. Если начнётся демонтаж системы управления, системы социальных гарантий. Но таких намерений временно исполняющий пока не декларировал".

Политолог Максим Жаров отмечает, что пока уверенно можно обсуждать только переход Тулеева в областной совет. Депутатский мандат для бывшего губернатора, как подчеркивает политолог, это защитный манёвр – он получает определённый депутатский иммунитет и, в общем-то, намерен и далее определённым образом контролировать ситуацию в области. И то, что об этом стало известно сегодня - это ожидаемо. В то же время занятие Тулеевым места председателя облсовета может быть негативно воспринято в Москве: "Не существует таких прецедентов, когда бывший губернатор становится главой законодательного собрания, причём после такого печального инцидента, как крупный пожар с человеческими жертвами, большинство из которых дети. Поэтому не думаю, что речь идёт об этом". Максим Жаров также согласен с тем, что переход в Совет Федерации означает для отставного губернатора фактически почётную пенсию, но отмечает, что и в этом случае он может получить иммунитет, достаточный, по крайней мере, для себя лично.