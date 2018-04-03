Московский облсуд решил депортировать на Украину ополченца из подразделения Стрелкова

Сегодня Московский областной суд принял решение о депортации ополченца Николая Трегуба на Украину.

Как передает корреспондент Накануне.RU, облсуд оставил в силе прошлое постановление о депортации Трегуба. Его соратники заявили, что смогли подать документы на получение им статуса беженца, и если прокуратура это учтет, то депортацию могут отменить.

Напомним, ополченец из Винницы Николай Трегуб был задержан в Подмосковье в начале этого года. По решению Реутовского городского суда он был определен к принудительной депортации из России.

О Трегубе известно, что он служил в подразделении Игоря Стрелкова, был ранен и получил контузию.