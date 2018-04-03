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"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
31.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Володинская весна" давно прошла, или Отмена "выборов Ройзмана" От 1,7 до 3 тыс. человек вышло накануне в Екатеринбурге на митинг против закона, отменяющего прямые выборы главы города. Поэтому поводу на Урале даже высадился столичный десант политических активистов. Приехали экс-депутат Дмитрий Гудков, соратник Навального Леонид Волков и режиссер фильма "Страна 03" Василий Сигарев. Местное заксобрание не услышало митингующих и на следующий день приняло закон, отменяющий выборы главы.
03.04.2018
политика ;
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Московский облсуд решил депортировать на Украину ополченца из подразделения Стрелкова
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ополченец из Винницы Николай Трегуб (2018) | Фото: vk.com/s.v.moiseev

Сегодня Московский областной суд принял решение о депортации ополченца Николая Трегуба на Украину.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, облсуд оставил в силе прошлое постановление о депортации Трегуба. Его соратники заявили, что смогли подать документы на получение им статуса беженца, и если прокуратура это учтет, то депортацию могут отменить.

Напомним, ополченец из Винницы Николай Трегуб был задержан в Подмосковье в начале этого года. По решению Реутовского городского суда он был определен к принудительной депортации из России.

О Трегубе известно, что он служил в подразделении Игоря Стрелкова, был ранен и получил контузию.

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03.04.2018 16:05 Мск | Московская область | информационная служба Накануне.RU
18:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.01.2018 09:55 Мск
В Подмосковье задержан ополченец из подразделения Стрелкова: суд решил депортировать его из России








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Московский облсуд решил депортировать на Украину ополченца из подразделения Стрелкова
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