Путин прилетел с двухдневным визитом в Анкару

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Анкару.

Поездку Путин совершает по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В ходе визита состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. "Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики, - сообщили в Кремле. - Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии".

Лидеры в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции "Аккую".

В среду в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана - государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Состоится также беседа Владимира Путина с Хасаном Рухани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня.