Сборная России по хоккею в статусе Олимпийского чемпиона сыграет против действующего чемпиона мира

19 апреля на "Арене-2000" в Ярославле сборная России по хоккею в статусе действующего Олимпийского чемпиона сыграет против действующего чемпиона мира - сборной Швеции.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, встреча пройдет в рамках вынесенного матча Чешского этапа Еврохоккейтура. Начало в 20.00 по московскому времени. Стоит отметить, что Ярославль впервые примет официальный матч национальной сборной России в рамках данного турнира.

После двух этапов (Кубок Карьяла и Кубок Первого канала) российская команда лидирует в общем зачете Еврохоккейтура, набрав 15 очков и одержав пять побед в шести матчах турнира. На втором месте расположилась Финляндия с 13 баллами. Третье место у сборной Чехии, в активе которой 11 очков.