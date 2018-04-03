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03.04.2018
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"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
31.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Володинская весна" давно прошла, или Отмена "выборов Ройзмана" От 1,7 до 3 тыс. человек вышло накануне в Екатеринбурге на митинг против закона, отменяющего прямые выборы главы города. Поэтому поводу на Урале даже высадился столичный десант политических активистов. Приехали экс-депутат Дмитрий Гудков, соратник Навального Леонид Волков и режиссер фильма "Страна 03" Василий Сигарев. Местное заксобрание не услышало митингующих и на следующий день приняло закон, отменяющий выборы главы.
03.04.2018
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Грязь, сломанные дорожные знаки и светофоры. Что не увидят инспекторы МБВ в Екатеринбурге
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Екатеринбург, улица, рабочие (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург на несколько дней прилетели члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ), которые оценят возможности города принять ЭКСПО-2025.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил инспекторов с хлебом и солью, а позже вместе с вице-премьером Аркадием Дворковичем, курирующим подготовку заявки, провёл презентацию проекта. Далее в планах - показать музеи и сам Екатеринбург. Но всё ли хорошо на главных улицах столицы Урала? Корреспонденты Накануне.RU проверили несколько центральных улиц, особенно у "Екатеринбург-Арены", которая уже скоро примет крупное международное событие - Чемпионат мира по футболу-2018. К слову, этот объект тоже инспектировал Дворкович, возглавляющий оргкомитет "Россия-2018".

Екатеринбург, куб, грязь(2018)|Фото: Накануне.RU

На улице Крауля, рядом с центральным стадионом, сломано сразу несколько дорожных знаков.

Екатеринбург, велосипед, знак(2018)|Фото: Накануне.RUЕкатеринбург, велосипед, знак, улица(2018)|Фото: Накануне.RU

Тут же - сломанные светофоры. А быть может это задумка строителей?

Екатеринбург, светофор, провода(2018)|Фото: Накануне.RU

Рядом с Вечным огнём есть остановка, которая пока не совсем похожа на то место, где люди в безопасности могут ждать транспорт. Балки, трубы, щебень.

Екатеринбург, автобусная остановка, палки, снег(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, Вечный огонь, мемориал, стела(2018)|Фото: Накануне.RU

На контрасте - чистый парк со скамейками и разукрашенными электрическими щитками.

Екатеринбург, скамейки, тротуар, улица(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, изображения, рисунки, трансформаторные будки(2018)|Фото: Накануне.RU

Но по дороге к стадиону можно запутаться в проводах.

Екатеринбург, столб, провода(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, улица, лужи(2018)|Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге приход весны слегка затянулся, поэтому, снегопады бывают каждое утро, а под вечер - "каша на дорогах". У "Екатеринбург- Арены" уже начали убирать снег, но не закончили.

Екатеринбург, Екатеринбург Арена, Центральный стадион, снег, грязь(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, улица, машины, грязь(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, улица, рабочие(2018)|Фото: Накануне.RU

А чуть дальше валяются бесхозные деревянные балки.

Екатеринбург, палки, снег, Центральный стадион(2018)|Фото: Накануне.RU

Ситуация в центре города такая же. Вокруг одни лужи и грязь. Правда неизвестно, застали ли эту традиционную и привычную для уральцев картину инспекторы МВБ. По некоторым данным, они побывали в ряде музеев и "Ельцин-центре", а до площадки планируемого ЭКСПО-городка на ВИЗе добирались на вертолете.

Екатеринбург, улица, снег(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, улица, лужи(2018)|Фото: Накануне.RU

Жители города пытаются обходить кучи снега стороной, но какой-нибудь водитель со спокойной душой "окатит" их грязью. Впрочем, по словам некоторых горожан, Екатеринбург из года в год якобы становится чище.

Екатеринбург, улица, лужи(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, улица, снег, уборка(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомни, администрация Екатеринбурга прошлой весной объявила конкурс на исследование городской грязи, работу выполняли ученые Уральского отделения РАН. 1 млн 800 тыс руб. было потрачено на исследование, которое длилось почти год и состоит из 363 страниц. Было отмечено, что Екатеринбург - город с интенсивной антропогенной нагрузкой и один из самых суровых городов РФ.

Другие новости по темам: Екатеринбург, грязь, сломанные дорожные знаки, Екатеринбург-Арена, МБВ
03.04.2018 16:26 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:26 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.12.2017 11:23 Мск
Уральские ученые завершили исследование причин грязи на улицах Екатеринбурга

Ранее 13.03.2017 12:10 Мск
"Эта работа должна поставить точку в многолетнем споре", - в Екатеринбурге рассказали, зачем изучать грязь

Ранее 09.03.2017 14:34 Мск
Грязь в Екатеринбурге будет исследовать УрО РАН








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Грязь, сломанные дорожные знаки и светофоры. Что не увидят инспекторы МБВ в Екатеринбурге
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