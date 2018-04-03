Грязь, сломанные дорожные знаки и светофоры. Что не увидят инспекторы МБВ в Екатеринбурге

В Екатеринбург на несколько дней прилетели члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ), которые оценят возможности города принять ЭКСПО-2025.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил инспекторов с хлебом и солью, а позже вместе с вице-премьером Аркадием Дворковичем, курирующим подготовку заявки, провёл презентацию проекта. Далее в планах - показать музеи и сам Екатеринбург. Но всё ли хорошо на главных улицах столицы Урала? Корреспонденты Накануне.RU проверили несколько центральных улиц, особенно у "Екатеринбург-Арены", которая уже скоро примет крупное международное событие - Чемпионат мира по футболу-2018. К слову, этот объект тоже инспектировал Дворкович, возглавляющий оргкомитет "Россия-2018".

На улице Крауля, рядом с центральным стадионом, сломано сразу несколько дорожных знаков.

Тут же - сломанные светофоры. А быть может это задумка строителей?

Рядом с Вечным огнём есть остановка, которая пока не совсем похожа на то место, где люди в безопасности могут ждать транспорт. Балки, трубы, щебень.

На контрасте - чистый парк со скамейками и разукрашенными электрическими щитками.

Но по дороге к стадиону можно запутаться в проводах.

В Екатеринбурге приход весны слегка затянулся, поэтому, снегопады бывают каждое утро, а под вечер - "каша на дорогах". У "Екатеринбург- Арены" уже начали убирать снег, но не закончили.

А чуть дальше валяются бесхозные деревянные балки.

Ситуация в центре города такая же. Вокруг одни лужи и грязь. Правда неизвестно, застали ли эту традиционную и привычную для уральцев картину инспекторы МВБ. По некоторым данным, они побывали в ряде музеев и "Ельцин-центре", а до площадки планируемого ЭКСПО-городка на ВИЗе добирались на вертолете.

Жители города пытаются обходить кучи снега стороной, но какой-нибудь водитель со спокойной душой "окатит" их грязью. Впрочем, по словам некоторых горожан, Екатеринбург из года в год якобы становится чище.

Напомни, администрация Екатеринбурга прошлой весной объявила конкурс на исследование городской грязи, работу выполняли ученые Уральского отделения РАН. 1 млн 800 тыс руб. было потрачено на исследование, которое длилось почти год и состоит из 363 страниц. Было отмечено, что Екатеринбург - город с интенсивной антропогенной нагрузкой и один из самых суровых городов РФ.