Госдума приняла закон о невозвратных билетах в поезда

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о введении так называемых невозвратных билетов на поезда дальнего следования, следует из материалов Системы обеспечения законодательной деятельности.

С принятием закона его разработчики связывают надежду на повышение доступности поездок на поездах.

"От применения нерегулируемых тарифов, не предусматривающих включения в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели обычные", - говорится в пояснительной записке к закону.

Закон предусматривает появление тарифа, не предусматривающего получение стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Деньги можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, либо в случае травмы, подтвержденной справкой, или же при отмене либо задержке отправления поезда, а также невозможности предоставить пассажиру указанное место.

Закон, в случае принятия его Советом Федерации и подписания президентом, вступает в силу с 1 января 2019 года. С этого момента пассажиры смогут выбирать, какой билет приобрести - обычный или невозвратный.

Проект закона о введении невозвратных билетов был внесен в Госдуму еще в 2014 году. В первом чтении он принят в 2015-м, однако в связи с согласованием поправок его дальнейшее рассмотрение затормозилось почти на три года.



