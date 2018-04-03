"Перенос кинотеатров невозможен" - ТРЦ Перми прокомментировали инициативу Госдумы

В торгово-развлекательных центрах Перми прокомментировали инициативу Госдумы о переносе кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи. В уже построенных торговых центрах это сделать невозможно по техническим причинам, сообщила Накануне.RU директор пермского ТРК "Семья" Наталья Киприянова.

По словам руководителя торгового центра, перенос кинотеатров потребует сноса уже существующего здания и строительства нового, поскольку помещения под кинотеатры специально проектируются и строятся в рамках строительства ТЦ – к ним иные требования по конструктиву, высоте потолков и многим другим параметрам.

"Кинотеатры и детские операторы по мировой практике размещаются на верхних этажах торговых центров, и при соблюдении противопожарных требований абсолютно безопасны. И мы считаем правильным соблюдать требования законодательства", - сообщила она.

Наталья Киприянова отмечает, что теоретически, при строительстве новых ТЦ, можно расположить кинотеатры на нижних этажах. Однако это малореализуемо по экономическим соображениям.

Напомним, из-за трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, во многих городах России начались проверки торговых центров. Пермский край не стал исключением. Отметим, что помимо специалистов, свои проверки кинотеатрам устраивают и жители Перми.