Титов предложил Путину создать Агентство по стратегическому планированию реформ

На Московском экономическом форуме предложили сформировать штаб реформ, который займется разработкой стратегии и контролем за ее реализацией. С таким предложением в рамках пленарной дискуссии выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает корреспондент Накануне.RU.

В кулуарах МЭФ он пояснил, что речь идет о необходимости создания нового государственного института.

"Для того, чтобы стратегия была выработана, а потом реализована, нужен новый институт. Как во всем мире создавали специальные штабы реформ, которые вырабатывали стратегию, а потом контролировали ее реализацию. Такой институт должен быть создан у нас в стране. Мы предлагаем специальное Агентство по стратегическому планированию и контролю реформ при президенте РФ", - пояснил он.

В эту работу готов включиться и сопредседатель МЭФ, глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

"Я готов, мы уже так или иначе в штабе реформ… В шестой раз на Московском экономическом форуме мы говорим, что нужны реформы, все есть для экономического развития, предлагаем рецепты, политику, которая была бы нацелена на то, чтобы в России было выгодно созидать. Так или иначе, форум - один из филиалов штаба реформ, готов продолжать эту работу", - прокомментировал Бабкин, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Титов добавил, что этот институт должен быть создан в ближайшее время, как "одно из стратегических решений, которое должен принять новый президент". Дальнейшая проволочка недопустима, поскольку "вся экономическая политика страны последних 20 лет представляет собой лишь отдельные направления, не связанные друг с другом", подчеркнул он.