В Прикамье член избиркома наказан за незаконную вырубку леса

В Куединском районе за незаконную вырубку деревьев наказан член избирательной комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления судебных приставов.

У них на исполнении находится документ о компенсации причиненного вырубкой ущерба. Ранее 54-летний пермяк попросил двух земляков помочь срубить несколько стволов деревьев и продать. Друзья выехали в Куединское лесничество. Они успели вырубить 30 "кубов" деревьев, когда их остановили егеря. Преступников задержали. Сумма ущерба – 357 тыс. руб.

В суде подельники инициатора вырубки рассказали, что не знали об отсутствии необходимых документов и думали, что всё проходит официально. Во время процесса выяснилось, что "черный лесоруб" является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Должник наказан годом колонии общего режима, а также обязанностью полностью компенсировать причиненный ущерб. Часть долга – 55 тыс. руб. – он уже заплатил, поэтому с него взыскано 302 тыс. 740 руб.