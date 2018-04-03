Екатеринбуржец, выкинувший кота с 13 этажа, заплатит штраф

Суд назначил жителю Екатеринбурга штраф в размере 20 тыс. руб. за то, что он выкинул кота с 13 этажа.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

В январе этого года мужчина выбросил черного кота по кличке "Симба" с балкона своей квартиры, которая находится на 13 этаже. Свидетелем произошедшего стал сосед.

Когда оперативная группа приехала к месту происшествия, кот уже был мертв.

Мужчина сразу признал свою вину. По его словам, у него было два питомца: белый кот "Сёма" и черный кот " Симба".

Хозяин животных в этот день употреблял спиртное и, когда он лег спать, то коты разозлили его шумом. В порыве злости он выкинул одного из животных с балкона и сел смотреть телевизор.

В конце января прокуратура направила уголовное дело в отношении "любимца" животных в суд, который признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 20 тыс. руб.