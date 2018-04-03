В Челябинске из-за короткого замыкания проводки дымом заволокло детский сад

В Челябинске дымом заволокло детский сад в Центральном районе - на место сразу же выехали пожарные расчеты.

По предварительным данным, задымление в помещении детского сада произошло из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили Накануне.RU в МЧС города.

Из здания никого не эвакуировали, так как все дети в этот момент находились на уличной прогулке.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 2 апреля из-за возгорания куртки в раздевалки в Магнитогорске эвакуировали учеников и учителей школы №65.