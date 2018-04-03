Из-за дыма из кафе 6 тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Афимолл-Сити" в Москве

Задымление в ресторане Burger King привело к эвакуации более 6 тысяч человек из торгового центр "Афимолл-Сити" в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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По итогам проверки возгорания не обнаружено - причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане.
Торговый центр возобновил работу менее чем через час после эвакуации.
РИА Новости сообщает о 4,5 тысячах эвакуированных.
Burger King находится на четвертом этаже торгового центра.
Отметим, инцидент произошел на фоне массовых проверок крупных торговых центров после трагедии в Кемерово.