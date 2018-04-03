"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин выступил резко против памятника фашисту в Волгограде. Он уже подал обращение в Генпрокуратуру.

Напомним, в аэропорту Волгограда может появиться памятник экс-министру обороны ФРГ Франсу Йозефу Штраусу, который до того, как занять этот пост, служил в вермахте и участвовал в штурме Сталинграда, командуя взводом зенитной артиллерии. Сообщается, что открытие бюста состоится во время визита делегации Ost-West-Wirtschafts-Forum с 7 по 11 мая, причем открыт он будет в терминале С рядом с портретами легендарных советских авиаконструкторов Илюшина и Яковлева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МГК КПРФ, Валерий Рашкин возмутился подобной постановкой вопроса.

"Поставить памятник нацисту в Волгограде, в городе, где во время Сталинградской битвы погибло более миллиона советских граждан, – это не просто кощунство и цинизм, это я даже не знаю, как можно цензурно назвать", - прокомментировал депутат.

Валерий Рашкин попросил генерального прокурора России Юрия Чайку провести проверку, выявить организаторов установки памятника и принять предусмотренные законом меры.

"Считаю установку памятника нацисту в России ко Дню Победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов абсолютно недопустимой не только с моральной точки зрения (подобные действия выражают явное неуважение к российскому обществу, нашей великой истории и ее важнейшим символам), но и с позиции закона. В России действует запрет на реабилитацию и тем более героизацию нацизма", - указал Рашкин в своем запросе в Генпрокуратуру.

Реакция надзорного ведомства пока неизвестна.