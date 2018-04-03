Тотальный диктант в Екатеринбурге смогут написать все. Слепые и слабовидящие уже поучаствовали в пробном написании.

Городской партнер акции "тотальный диктант" в Екатеринбурге - благотворительный Фонд святой Екатерины подарил несколько десятков рамок, грифели и специальную бумагу, чтобы диктант смогли писать люди с ограниченными возможностями, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоит отметить, что акция расширяет не только свою географию, но и охват аудитории. В этом году в Екатеринбурге для горожан с проблемами зрения организована площадка в библиотеке для слепых, расположенной по улице Фрунзе, 78. Устроители в ходе подготовки к акции выяснили, что на площадке существует острая нехватка рамок для письма азбукой Брайля. И проблему помог решить благотворительный Фонд святой Екатерины.

Более того, теперь в просветительской акции смогут принять участие и люди с проблемами слуха. Так как провести диктант в традиционном формате для неслышащих людей невозможно, для них будет подготовлен адаптированный текст в распечатанном виде. А все необходимые пояснения собравшимся даст сурдопереводчик.

Как объяснила директор библиотеки для слепых Ирина Гильфанова буквы в тактильном письме обозначают с помощью шести точек, которые расположены в два столбца. При письме точки прокалываются специальной иголкой, а сама запись текста ведется справа налево.

Как отметила одна из участниц предстоящего диктанта: «Писать на Брайле сложнее, чем ручкой, потому что рука делать проколы все равно устает. Но проверить себя, показать, как я люблю русский язык, ценю его — мне кажется, важно. Если результат будет не очень хороший, то это будет повод открыть снова учебник».

Напомним, акция «Тотальный диктант» в 2018 году в Екатеринбурге пройдет 14 апреля в 13 часов одновременно на трех десятках площадок, а награждение отличников состоится 21 апреля.

Полная информация о Тотальном диктанте расположена на сайте проекта, там же будут указаны адреса площадок, оснащенных доступной средой для маломобильных горожан.

Напомним, Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.