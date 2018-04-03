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от издателя  |  комментариев: 4


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"Мы только предоставили площадку" - в сургутской филармонии прокомментировали скандал из-за гонорара
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(2005) | Фото: theatral.ru

В Сургутской филармонии прокомментировали забастовку, которую перед началом спектакля "Маленькие комедии" устроили актеры Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы не были организаторами спектакля, мы лишь предоставили сцену. К этой ситуации не имеем никакого отношения. Организаторы из Москвы, здешние организаторы занимались только продажей билетов. А мы предоставили площадку", - пояснили в пресс-службе филармонии.

Сумма гонорара не уточняется.

Эту информацию подтвердили и сами актеры. В интервью "Пятому каналу" актер Михаил Полицеймако сообщил, это напомнило ему 90-е годы, когда такие случаи происходили постоянно. Но сегодня подобные инциденты — нонсенс.

Актер отметил, что компания, которая пыталась их обмануть, никакого отношения к Сургуту не имеет — это московские прокатчики, которые решили "нажиться на артистах". Также Михаил Полицеймако заявил, что зрители отнеслись к ситуации с пониманием. Никто не ушел со спектакля и не потребовал денег за билет.

Напомним, скандал разгорелся из-за того, что артистам спектакля не заплатили гонорар, который должен быть выплачен перед вторым звонком. Звонок в театре прозвенел без ведома актеров. В результате спектакль оказался задержан на полчаса.

Другие новости по темам: забастовка, гонорар, театр, Мария Аронова, Сергей Шакуров, Михаил Полицеймако
03.04.2018 14:43 Мск | Сургут | Ксения Теплякова
16:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.04.2018 13:20 Мск
В Сургуте Аронова, Шакуров и Полицеймако устроили забастовку из-за гонорара








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"Мы только предоставили площадку" - в сургутской филармонии прокомментировали скандал из-за гонорара
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