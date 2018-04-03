В столице Южной Кореи разрабатывают собственную криптовалюту

Власти столицы Республики Корея задумались о введении собственной криптовалюты, предназначенной для финансирования городских социальных программ. Как передаёт информагентство Infox, в случае успеха, её использование планируется распространить на социальное обеспечение молодых специалистов, госслужащих и волонтёров программ по охране окружающей среды, а также для выплат строительным подрядчикам.