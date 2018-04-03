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от издателя  |  комментариев: 4


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Новости
03.04.2018 13:58 Мск (15:58 Екб)
общество | Челябинская область
Глава Южного Урала: Челябинская и Магнитогорская свалки будут закрыты до 1 июля этого года
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Сергей Донской, челябинская городская свалка, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава Южного Урала Борис Дубровский поручил до 1 июля этого года закрыть Челябинскую и Магнитогорскую свалки, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора.
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Как отметил Дубровский, в Челябинске эта проблема с длинной историей.

"Закрытие свалки в городской черте областного центра очень важно для улучшения экологической ситуации в южноуральской столице и отвечает духу требований по подготовке региона к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Также необходимо закрыть городскую свалку Магнитогорска, так как она исчерпала свои резервы", - сказал губернатор Челябинской области.

По словам и.о. министра экологии Южного Урала Яны Куприковой, на рекультивацию свалок получено положительное заключение государственной экспертизы на изыскательские работы.

"На следующем этапе нужно спроектировать и выполнить работы. Будет выбран подрядчик-проектировщик и затем непосредственно организация, которая займется рекультивацией. Закрытие свалок должно произойти не позднее, чем в конце второго квартала 2018 года", - сообщила чиновница.

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03.04.2018 13:58 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
15:58 Екб


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Глава Южного Урала: Челябинская и Магнитогорская свалки будут закрыты до 1 июля этого года
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