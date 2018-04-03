СМИ: в кемеровском управлении МЧС идут выемки документов

Выемка документов идет в управлении МЧС по Кемеровской области в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Следственные действия проводятся уже второй день, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, следователи проводят выемки документов по всем проверкам, проведенным в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов.

Накануне сообщалось, что МЧС передало в СКР документацию о действиях пожарных в "Зимней вишне".

На прошлой неделе следственные действия по делу о пожаре в ТЦ прошли в администрации города. После этого было возбуждено уголовное дело в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.