В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с отменой прямых выборов мэра Екатеринбурга

В Кремле заявили, что не считают возможным вмешиваться в ситуацию с отказом Екатеринбурга от прямых выборов мэра города.

Напомним, сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили поправки в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления", предложенный губернатором Евгением Куйвашевым. Таким образом, в Екатеринбурге отменили выборы мэра.

Комментарий по ситуации дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания, поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать", - сказал Песков.

Как сообщает РИА Новости, так он ответил на вопрос, был ли федеральный центр в курсе законопроекта об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга и "поддерживает ли Кремль вектор на сворачивание демократических процедур".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ходе сегодняшнего обсуждения губернаторского варианта отмены прямых выборов мэра уральской столицы докладчики привели ряд аргументов "за" и "против".