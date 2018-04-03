Эксперты назвали отличия Холодной войны с США в советское и нынешнее время

Современные взаимоотношения России и США коренным образом отличаются от тех, что были между странами в советский период Холодной войны. Такое мнение выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в ходе пленарной дискуссии в рамках МЭФ, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению эксперта, в настоящее время речь идет о периоде Холодной войны начала 1950-х гг., когда "не было красных линий, когда каждая из сторон не знала, что другая готова сделать, когда не было ограничений в гонке вооружений".

Кортунов считает, что тогда гораздо серьезнее относились к проблеме безопасности, в частности угрозе ядерного столкновения. "Сейчас я вижу очень легкомысленное, облегченное отношение к этим проблемам. Это очень опасно", - сказал он.

В этих условиях, по его мнению, больше надежд на сотрудничество с Европой, чем с США.

В свою очередь директор Института США и Канады Валерий Гарбузов рассказал, что даже в годы Холодной войны Россия строила отношения с западными странами. "У нас были неплохие экономические отношения… Сейчас эта тенденция прервалась", - отметил он.

Курс Запада и США на сдерживание России является реакцией на современную внешнеполитическую активность РФ, а именно ее "стремление пересмотреть внешнюю политику эпохи Ельцина", и эта реакция может быть долговременной, убежден эксперт.

Повестка российско-американского взаимодействия в настоящее время "перевернута с ног на голову", что проявляется в санкциях, контрсанкциях, высылке дипломатов и закрытии дипведомств. "На такой повестке далеко не уедешь", - сказал он.

Гарбузов отметил, что ситуация в 21 веке будет в том числе определяться последствиями распада Советского Союза.

"Распад СССР привел к формированию геополитического вакуума в разных регионах Земли - в Европе, на постсоветском пространстве. Поэтому борьба за этот вакуум будет борьбой в этом столетии", - сказал он.

Кроме того, возвышение Китая оказывает влияние на современное мироустройство, подчеркнул эксперт.

"Это уникальное явление. Страна, которая воспринимается, как экономический вызов США, сумела вписаться в современный мир и влиять так необычно на другие страны. У Китая сформировалась новая модель взаимодействия с США, основанная, с одной стороны, на взаимовлиянии, с другой - на взаимоотторжении", - отметил директор Института США и Канады.