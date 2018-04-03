Ванг Вен: Мир должен поддержать совместный подъем КНР и РФ

Исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая Ванг Вен в ходе Московского экономического форума заявил, что мир должен поддержать совместный подъем КНР и России, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению эксперта, западные государства недооценивают вклад КНР и РФ в мировое развитие.

Как он отметил, сегодня на Западе немногие понимают, что Россия тоже "встает и поднимается", активно развиваясь. В качестве доказательства зарубежный эксперт подчеркнул, что ВВП России и валютные резервы страны выросли по сравнению с ситуацией восьмилетней давности.

"Мы уважаем Россию за ее вклад в мировую ситуацию, за ее вес в мире, мы ценим помощь России, которую она оказала исторически", - сказал Ванг Вен.

Китайский ученый заявил, что Китай и Россия являются странами с положительным влиянием на ситуацию в мире, и мир должен поддержать совместный подъем этих стран и укрепить стратегическое сотрудничество.

Ванг Вен упомянул, что взаимодействие между странами осуществляется и на уровне диалога академического сообщества. "Мы с академиком Сергеем Глазьевым последние два года вместе создали новый канал диалога между Россией и Китаем, мы содействуем ему, способствуем развитию взаимного понимания между странами", - заключил он.