С кемеровских автобусов пропали надписи с пожеланием счастья от Тулеева

Власти Кемеровской области приняли решение удалить с автобусов и маршруток упоминания о бывшем главе региона Амане Тулееве.

Возможно, что также имя Тулеева уберут и со зданий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Ранее по Кузбассу ездили автобусы и маршрутки, на которые в рамках программы губернатора наносили надписи: "Счастья, благополучия и удачи! С уважением, губернатор А. Тулеев" и "Уважаемые земляки! Здоровья вам и удачи! Губернатор области А. Г. Тулеев". Так было до 1 апреля, когда глава региона объявил о своей отставке, а 3 апреля подобных цитат уже не видели ни на одном автобусе в Кемерове, передает РИА Новости.

Напомним, в минувшее воскресенье Тулеев, который занимал пост главы Кузбасса последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Цивилев.

Сегодня стало известно, что Тулеев получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области.