Министра иностранных дел КНДР ждут в Москве

Министр иностранных дел Ли Ён Хо отбыл в заграничное турне, частью которого станет посещение столицы России. Как сообщает посольство РФ в КНДР, в пхеньянском аэропорту Сунан северокорейского дипломата проводил временный поверенный в делах России в КНДР Александр Минаев.

МИД КНР сообщает, что Ли Ён Хо прибыл в Пекин, где встретился со своим китайским коллегой Ван И. Последний также должен в скором времени посетить Москву. Визит Ван И в РФ был запланирован ещё на конец марта, но впоследствии отложен из-за изменений в графике российского руководства, связанных с трагедией в Кемерово.