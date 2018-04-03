"Интересовались идеей и транспортной доступностью": Дворкович оценил возможности Екатеринбурга принять ЭКСПО-2025

В Екатеринбург сегодня прибыла коллегия по оценке города принять выставку ЭКСПО-2025. Было рассмотрено восемь вопросов из 15. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказали, что у столицы Урала есть большие шансы, несмотря на политические конфликты, передает корреспондент Накануне.RU.

Дворкович отметил, что если России предоставят возможность проводить ЭКСПО, то будет продолжен поиск инвесторов.

"Инвестиции из бюджета будут меньше. Мы обеспечим весь необходимый объем. На начальном периоде окупаемость будет, конечно, небольшая", - отметил Дворкович.

По словам губернатора и вице-премьера, комиссия интересовалась гарантиями, которые город может дать.

"Интересовал основной смысл заявки, интересные темы. Наша тема связана с инновациями и качеством жителей. Мы подробно рассказали про безопасность, доступность, окружающую среду и медицину. Интересовались, как устраиваются павильоны, мастер-классы, как мы заинтересуем посетителей", - сказал Аркадий Дворкович.

Евгений Куйвашев сделал акцент на том, что комиссию интересовала транспортная развязка, доступность. Также задавали вопросы и о готовности к ЧМ-2018.

"Часть коллег была пять лет назад, и то, что мы обещали, сделали - гостиницы, дороги к ЧМ, например. Это для них показатель того, что мы выполняем обязанности", - заявил Дворкович.

По словам представителей, политическая ситуация не сыграет плохой шутки по выбору страны по проведению выставки.

"Знаете, у нас в числе партнеров - 170 стран. Да, есть страны, с которыми у нас напряженные отношения. Мы уверены, что это не повлияет", - заметил Дворкович.

Будут решаться такие вопросы, как улучшение городской и региональной среды. Один из главных вопросов - сможет ли приезжать сюда достаточное количество людей, хватит ли места. Вспомнили и про соперников, отметили успех Японии.

"Все заявки очень сильные, но мы не хуже. О шансах трудно что-то говорить", - заключил Дворкович.

Напомним, вечером 2 апреля Евгений Куйвашев встретил членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли для оценки возможностей города принять ЭКСПО-2025. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, возглавляющий правительственный оргкомитет по подготовке заявки Екатеринбурга, не был среди встречающих, он прибыл позже. Встретили членов МБВ также глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета Международного бюро выставок Джай-чул Чой. Всего в составе инспекционной комиссии девять человек, среди которых заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен. По русской традиции гостей в Кольцово встретили хлебом и солью. Комиссия будет работать несколько дней.