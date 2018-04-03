"Интересовались идеей и транспортной доступностью": Дворкович оценил возможности Екатеринбурга принять ЭКСПО-2025

в этот день
03.04.18
14:12
В Екб.16:12
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Сотрудники ФСБ пресекли передачу секретных военных карт иностранцам
В Перми упавший с крыши лед разбил голову девятимесячному ребенку
Главное
Тулеев стал депутатом

Тема дня
Сергей Глазьев: Система стратегического планирования позволит достичь двузначных темпов роста экономики Нам необходим переход на стратегию опережающего развития. Первые шаги были сделаны, по инициативе президента принят закон о стратегическом планировании. Он был отложен на три года, но с этого года мы должны его внедрять. Как это делать? Должна быть реализована смешанная, сложная стратегия развития, которая состоит из нескольких составляющих.
03.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Как изменят протесты в Кемерово и Волоколамске внутреннюю политику Сразу после того, как избирательные участки закрылись, Россию охватили кризисы, трагедии и протесты. Эксперты Накануне.RU рассказали, как повлияет эта череда на политический климат в России и планы президента Владимира Путина.
03.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
После трагедии в Кемерово могут начать менять Конституцию
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
Поджог. Гендиректор "Зимней вишни" в суде назвала причину пожара
В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1002

"Интересовались идеей и транспортной доступностью": Дворкович оценил возможности Екатеринбурга принять ЭКСПО-2025
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Аркадий Дворкович, Екатеринбург, ЭКСПО 2025 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург сегодня прибыла коллегия по оценке города принять выставку ЭКСПО-2025. Было рассмотрено восемь вопросов из 15. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказали, что у столицы Урала есть большие шансы, несмотря на политические конфликты, передает корреспондент Накануне.RU.

Дворкович отметил, что если России предоставят возможность проводить ЭКСПО, то будет продолжен поиск инвесторов.

"Инвестиции из бюджета будут меньше. Мы обеспечим весь необходимый объем. На начальном периоде окупаемость будет, конечно, небольшая", - отметил Дворкович.

По словам губернатора и вице-премьера, комиссия интересовалась гарантиями, которые город может дать.

Аркадий Дворкович, Екатеринбург, ЭКСПО 2025(2018)|Фото: Накануне.RU

Аркадий Дворкович, Евгений Куйвашев, Екатеринбург, ЭКСПО 2025(2018)|Фото: Накануне.RU

"Интересовал основной смысл заявки, интересные темы. Наша тема связана с инновациями и качеством жителей. Мы подробно рассказали про безопасность, доступность, окружающую среду и медицину. Интересовались, как устраиваются павильоны, мастер-классы, как мы заинтересуем посетителей", - сказал Аркадий Дворкович.

Евгений Куйвашев сделал акцент на том, что комиссию интересовала транспортная развязка, доступность. Также задавали вопросы и о готовности к ЧМ-2018.

"Часть коллег была пять лет назад, и то, что мы обещали, сделали - гостиницы, дороги к ЧМ, например. Это для них показатель того, что мы выполняем обязанности", - заявил Дворкович.

По словам представителей, политическая ситуация не сыграет плохой шутки по выбору страны по проведению выставки.

Аркадий Дворкович, Евгений Куйвашев, Екатеринбург, ЭКСПО 2025(2018)|Фото: Накануне.RU

Аркадий Дворкович, Екатеринбург, ЭКСПО 2025(2018)|Фото: Накануне.RU

"Знаете, у нас в числе партнеров - 170 стран. Да, есть страны, с которыми у нас напряженные отношения. Мы уверены, что это не повлияет", - заметил Дворкович.

Будут решаться такие вопросы, как улучшение городской и региональной среды. Один из главных вопросов - сможет ли приезжать сюда достаточное количество людей, хватит ли места. Вспомнили и про соперников, отметили успех Японии.

"Все заявки очень сильные, но мы не хуже. О шансах трудно что-то говорить", - заключил Дворкович.

Напомним, вечером 2 апреля Евгений Куйвашев встретил членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли для оценки возможностей города принять ЭКСПО-2025. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, возглавляющий правительственный оргкомитет по подготовке заявки Екатеринбурга, не был среди встречающих, он прибыл позже. Встретили членов МБВ также глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

Евгений Куйвашев, встреча делегации МБВ(2018)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета Международного бюро выставок Джай-чул Чой. Всего в составе инспекционной комиссии девять человек, среди которых заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен. По русской традиции гостей в Кольцово встретили хлебом и солью. Комиссия будет работать несколько дней.

Другие новости по темам: Дворкович, ЭКСПО-2025, Екатеринбург
03.04.2018 13:34 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
15:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.04.2018 07:45 Мск
Комиссия МБВ прилетела в Екатеринбург, Дворковича среди встречающих не было

Ранее 02.04.2018 11:59 Мск
В Екатеринбург едут инспекторы Международного бюро выставок

Ранее 05.03.2018 15:01 Мск
Екатеринбург посетит делегация МБВ, чтобы решить судьбу ЭКСПО-2025








Добавить комментарий:

"Интересовались идеей и транспортной доступностью": Дворкович оценил возможности Екатеринбурга принять ЭКСПО-2025
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+