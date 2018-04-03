В Тюменской области спикер думы ушел в отставку: скрыл свои доходы от налоговиков

Спикер думы Переваловского сельского поселения покинул пост из-за того, что скрыл информацию, которую необходимо указывать в декларации о доходах, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель в справке о доходах за 2016 г. не указал зарплату за преподавание, а также средства от продажи земельного участка. Значительно занижен доход от продажи автомашины "Lexus": вместо 1 млн 600 тыс. руб. указано 450 тыс. руб. Не отражено наличие в собственности "Volkswagen Passat".

Недостоверные сведения он указал и в декларации своей супруги. В справке за 2016 г. у нее заявлен нулевой доход, однако она купила "Leхus" и "Тоyоtа Highlander" общей ценой в 4 млн руб. Такое же нарушение спикер совершал и в 2016 г.

Аналогичные нарушения нашли и в декларациях нескольких депутатов. Рассмотрение представления прокурора запланировано на 12 апреля. Сегодня на внеочередном заседании думы председатель сложил полномочия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.