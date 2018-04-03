Сопредседатель МЭФ: Россия находится в "геополитическом одиночестве"

Россия сегодня находится в "геополитическом одиночестве". Такое мнение, открывая вторую пленарную дискуссию Московского экономического форума, выразил сопредседатель форума, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
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"Мы должны понять, как мы дошли до такой жизни, когда холодная война, возможно, вернулась. Может, ее можно избежать. Самая главная проблема - как преодолеть это отчуждение между Западом и Россией, которое все время обостряется", - сказал он.
По его словам, ситуация, сложившаяся в последние дни и месяцы, показывает, что обе стороны настроены воинственно. "Начинается бесконтрольная гонка вооружений, обе стороны не имеют правил, выходят из договоров. И мы не очень понимаем, как с этим быть", - отметил Гринберг.