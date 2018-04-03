Сопредседатель МЭФ: Россия находится в "геополитическом одиночестве"

Россия сегодня находится в "геополитическом одиночестве". Такое мнение, открывая вторую пленарную дискуссию Московского экономического форума, выразил сопредседатель форума, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

"Мы должны понять, как мы дошли до такой жизни, когда холодная война, возможно, вернулась. Может, ее можно избежать. Самая главная проблема - как преодолеть это отчуждение между Западом и Россией, которое все время обостряется", - сказал он.

По его словам, ситуация, сложившаяся в последние дни и месяцы, показывает, что обе стороны настроены воинственно. "Начинается бесконтрольная гонка вооружений, обе стороны не имеют правил, выходят из договоров. И мы не очень понимаем, как с этим быть", - отметил Гринберг.