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экономика  |  добавить комментарий
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Как изменят протесты в Кемерово и Волоколамске внутреннюю политику Сразу после того, как избирательные участки закрылись, Россию охватили кризисы, трагедии и протесты. Эксперты Накануне.RU рассказали, как повлияет эта череда на политический климат в России и планы президента Владимира Путина.
03.04.2018
политика ;
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Новости
03.04.2018 13:12 Мск (15:12 Екб)
спорт | Центральный ФО | В России
РФС открыл "горячую линию" по вопросам допинга в российском футболе
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Российский футбольный союз, РФС (2016) | Фото: championat.com

Российский футбольный союз объявил об открытии специальной "горячей линии" под названием "Российский футбол - чистый футбол".
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Как сообщили Накануне.RU в РФС, любой желающий сможет задать вопрос, касающийся антидопингового законодательства, и получить на него оперативный ответ.

"Горячая линия" организована в целях повышения уровня знаний актуальных аспектов антидопингового законодательства, а также улучшения информированности футболистов, тренеров и врачей по возникающим вопросам данной проблематики. Вопросы по электронной почте med@rfs.ru или по WhatsApp (+79260902697) могут присылать как обычные болельщики, так и родители, футболисты, врачи, тренеры. Вопросы можно задавать и анонимно", - сообщили в футбольном союзе.

Напомним, недавно РФС опубликовал памятку, которой необходимо придерживаться футболистам сборной страны, чтобы в их организм не попал допинг.

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03.04.2018 13:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.03.2018 12:27 Мск
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РФС открыл "горячую линию" по вопросам допинга в российском футболе
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