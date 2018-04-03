РФС открыл "горячую линию" по вопросам допинга в российском футболе

Российский футбольный союз объявил об открытии специальной "горячей линии" под названием "Российский футбол - чистый футбол".

Как сообщили Накануне.RU в РФС, любой желающий сможет задать вопрос, касающийся антидопингового законодательства, и получить на него оперативный ответ.

"Горячая линия" организована в целях повышения уровня знаний актуальных аспектов антидопингового законодательства, а также улучшения информированности футболистов, тренеров и врачей по возникающим вопросам данной проблематики. Вопросы по электронной почте med@rfs.ru или по WhatsApp (+79260902697) могут присылать как обычные болельщики, так и родители, футболисты, врачи, тренеры. Вопросы можно задавать и анонимно", - сообщили в футбольном союзе.

Напомним, недавно РФС опубликовал памятку, которой необходимо придерживаться футболистам сборной страны, чтобы в их организм не попал допинг.