Работника склада на Среднем Урале убило кирпичной стеной

В Серове, во время ремонта складского помещения, пострадали два работника: один погиб, другой – в больнице.

Сейчас сотрудники СКР выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сообщение об инциденте поступило сегодня утром. В помещении склада, который находится на улице Кирова, обрушилась кирпичная стена в то время, когда работники занимались ремонтом. Один из мужчин, молодой парень 1997 года рождения, погиб на месте, а другой, 1960 года рождения, был отправлен в больницу.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники следственного управления выясняют, на каких основаниях и какого плана ремонтные работы осуществлялись на складе, а также кто ответственен за безопасное проведение работ.

Для определения точной причины смерти погибшего парня и установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью второго работника, проводятся соответствующие экспертизы.

По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.