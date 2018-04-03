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от издателя  |  комментариев: 6


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Новости
03.04.2018 13:27 Мск (15:27 Екб)
общество | Центральный ФО
Росархив отказался рассекретить дневники врачей Ленина
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Владимир Ленин (2015) | Фото: peoples.ru

Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска врача гериатра Валерия Новоселова, который пытался оспорить решение Росархива о продлении срока секретности дневников врачей Владимира Ленина, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Суд мы проиграли, как результат - документ "Дневники врачей Ленина", как и другие документы Ульянова, будут находиться в ограниченном доступе хоть миллион лет (то есть не подлежат выдаче исследователям) или столько сколько захочет Росархив, у которого таких полномочий (засекречивать как этот, как и любой документ, хоть Васи Пупкина) нет. "Миллион лет" упомянул юрист, представитель ответчика, что в переводе означает, "что хотим, то и сделаем". Ура, товарищи", - написал Валерий Новоселов на своей странице на "Фейсбуке".

На заседании 30 марта судья зачитала обращение племянницы Ленина Ольги Ульяновой. По ее просьбе Росархив в 1999 г. продлил истекший по закону срок секретности на 25 лет.

"Учитывая многочисленные искажения фактической стороны дела, бестактность ряда современных публикаций на эту тему недобросовестных исследователей, которые порочат честь и достоинство Ленина, я, ближайший родственник Ольга Ульянова, прошу продлить срок ограничения допуска на 25 лет", - зачитала судья заявление, ее слова приводит "Коммерсант".

Представитель Росархива сообщил, что ведомство опиралось на законодательство, охраняющее врачебную тайну: по просьбе лица или его родственников доступ к медицинским документам может быть ограничен. Такое положение содержало и законодательство в 1999 г., и действующее - ФЗ-323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Владимир Ленин(2015)|Фото: peoples.ru

Напомним, московский врач, гериатр Валерий Новоселов первым увидел дневники врачей Владимира Ульянова, в которых собраны оригинальные записи лечащих врачей и консультантов пациента, описана его болезнь и лечение. Изучив 410-страничный документ, который доктор Новоселов получил на общих основаниях, он случайно узнал, что не имел на это права: оказалось, что дневники засекречены до 2024 г. по просьбе племянницы Ленина Ольги Ульяновой. Юристы попытались оспорить решение Росархива о продлении срока "секретности" дневников, которое сочли незаконным.

"Наше законодательство в принципе не предусматривает возможность продления этого срока для документов, содержащих личную и семейную тайну (а Росархив принял решение о продлении именно под этим соусом)", - пояснял юрист "Команды 29" Иван Павлов.

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03.04.2018 13:27 Мск | Москва | Анна Смирнова
15:27 Екб


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Росархив отказался рассекретить дневники врачей Ленина
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