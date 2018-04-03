В НАТО не выдадут визы российским дипломатам, назначенным вместо высланных

В НАТО не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными", - сказал он. Грушко добавил, что в Брюсселе объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам.

Напомним, в начале недели США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". Помимо Соединенных Штатов, еще 16 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата.

Таким образом, государства присоединились к Великобритании, которая выслала 23 дипломатов из России.

Москва уже приняла ответные меры. Россия обязала покинуть страну 60 американских дипломатов, а также отозвала согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге. Зеркальные меры также коснулись других стран.