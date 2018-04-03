На МЭФ не увидели оснований для повышения пенсионного возраста в РФ

Ключевые спикеры Московского экономического форума заявили об отсутствии оснований для повышения пенсионного возраста. Ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что за счет повышения возраста выхода на пенсию увеличатся доходы ПФР. По его словам, поэтапно пенсионный возраст может быть повышен в течение 10-16 лет.

Сторонники этой реформы говорят о том, что в России повысилась средняя продолжительность жизни, поэтому возможно увеличить и возраст выхода на пенсию. Однако если сравнивать сегодняшний период с серединой 60-х, продолжительность жизни выросла всего лишь на три года, рассказала Накануне.RU член бюджетного комитета заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Никаких демографических оснований для повышения пенсионного возраста нет, уверена она.

"Смертность мужчин в трудоспособном возрасте почти в два раза выше, чем в середине 60-х. Поэтому нет оснований", - сказал эксперт.

Для балансировки пенсионной системы необходимо отказаться от обязательного накопительного элемента, считает Дмитриева.

"Это отток средств, которые люди платят на взносы. Те 2 трлн руб., которые граждане уж заплатили, где-то гуляют, но пока никто не получает обязательную накопительную пенсию, в лучшем случае - это единовременная выплата. Второе предложение - снятие барьера по заработной плате, сейчас в полном объеме в пенсионный фонд платят только с заработка в размере 70 тыс. У нас регрессивная шкала страховых взносов, надо ее сделать хотя бы плоской", - сказала участник МЭФ.

Сопредседатель форума, лидер "Партии Дела" Константин Бабкин согласился с отсутствием оснований для повышения пенсионного возраста. Он отметил, что нужно обратить внимание на невостребованную молодежь, людей активного возраста - дополнительные годы работы пенсионеров могут лишить их шанса на трудоустройство.

Попытка через повышение пенсионного возраста решить финансовые проблемы ПФР создаст социальные проблемы, уверен эксперт МЭФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Что самое главное в пенсионной системе: выделить тех, кто не успел накопить на пенсию в отдельный пенсионный фонд - фонд старших поколений, а для тех, кто накопил - убрать обязательную накопительную часть, оставить только страховую пенсию, тогда социальные страховые платежи будут меньше", - рассказал он Накануне.RU.

Академик Сергей Глазьев добавил, что нельзя не только повышать возраст выхода на пенсию, но и заставлять принудительно завершать трудовую деятельностть тех, кто его достиг.

"Мы находимся в РАН, академики у нас работают до 80 лет и старше. Принудительно заставлять работать дольше нельзя, но нельзя и принудительно отправлять на пенсию", - поделился своим мнением с Накануне.RU советник президента РФ.