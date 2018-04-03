Ушедший в отставку Тулеев получил мандат депутата

Теперь уже бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на секретаря регионального избиркома Михаила Пименова, решение о передаче вакантного мандата было принято на совещании в избирательной комиссии 3 апреля. Тулееву, возглавлявшему список "Единой России" в регионе, передан мандат депутата-однопартийца Ван Вай-Чена, при этом иных кандидатур для замещения не было.

Издание также сообщает, что на следующей неделе на очередной сессии совета депутатов Кемеровской области глава совета Алексей Синицын сложит с себя полномочия, а спикером станет Аман Тулеев.

Напомним, в минувшее воскресенье Тулеев, который занимал пост главы Кузбасса последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Цивилев.

Вскоре стало известно, что ушедший в отставку Аман Тулеев может продолжить работу в Кемеровской области.