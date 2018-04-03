В Сургуте актеры Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако устроили забастовку из-за гонорара

В Сургуте актеры спектакля "Маленькие комедии" Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако устроили забастовку перед началом спектакля. Им не выплатили гонорар. В результате зрители ждали начала представления около получаса, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Life Shot. Народная артистка РФ Мария Аронова сообщила зрителям, что спектакль не может быть начат, поскольку артистам еще не заплатили гонорар, а второй звонок был дан без их ведома.

"Первый звонок. Зрители ждут в фойе. Второй звонок дается только тогда, когда артисты получают деньги на руки.Значит, данная дама, которая не называет своей фамилии, она пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии, выходить к вам, лгать вам, говоря о технических проблемах, без нашего ведома дав второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем. Полностью готовые", - говорит артистка, приоткрывая занавес и демонстрируя полную готовность к спектаклю.

"Вы же понимаете, как мы живем? Мы спали три часа все. Ладно я, ладно Михаил Полицеймако. Но перед вами стоит немолодой Сергей Каюмович Шакуров", - продолжила Мария Аронова.

Под аплодисменты зрительного зала Сергей Шакуров сделал сальто. В этот момент, когда актриса закончила свою обличительную речь, концертный директор сообщила, что деньги актерам переданы. Только тогда актеры приступили к игре.