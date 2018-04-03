В Киеве нацисты митингуют за Украину без олигархов

Украинские нацистские политические силы проводят марш и митинг в центре Киева "За украинское будущее без олигархов", передает корреспондент Накануне.RU. Организаторами заявлено о требованиях к власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы". В марше участвуют несколько тысяч человек, которые пришли к зданию правительства Украины.

Перед началом марша лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок обвинил украинских олигархов в том, что из-за них "Украина проиграла войну России". Также он заявил, что администрация президента обвиняет их в коммунизме, мол, только коммунисты могут бороться против олигархов. В ответ Тягнибок призвал бороться с "олигархами-комсомольцами", видимо, намекая на выход нынешних правителей из комсомольских организаций.

Организаторы требуют от властей остановить приватизацию стратегических предприятий и земли, ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

На одном из больших транспарантов написано: "Чемодан - вокзал - Мальдивы" (Петр Порошенко тайно отдыхал в январе на Мальдивах, на что потратил $500 тыс.). Такой же был развернут 1 апреля на стадионе в Мариуполе, где местная команда играла с киевским "Динамо".

Акцию охраняют полторы тысячи полицейских. Она должна продолжиться у администрации президента.