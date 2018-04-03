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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
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от издателя  |  комментариев: 6


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03.04.2018
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Новости
03.04.2018 12:33 Мск (14:33 Екб)
общество | В России
Успенский - о выходе первой серии обновленного "Простоквашино": Обязательно буду подавать в суд
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(2011) | Фото:eg.ru

Писатель, автор сценария мультфильма "Простоквашино" Эдуард Успенский прокомментировал выход первого эпизода продолжения мультсериала.
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Он в очередной раз заявил, что права "Союзмультфильму" не принадлежат и "принадлежать не будут". "Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность - история будет развернута", - отметил Успенский.

Он также добавил, что не смотрел новый эпизод мультсериала "Простоквашино", передает RT.

3 апреля киностудия "Союзмультфильм" выложила в интернет первый эпизод нового мультсериала "Простоквашино". Серия,посвященная актеру и режиссеру Олегу Табакову, называется "Возвращение в Простоквашино. Часть 1".

Писатель Эдуард Успенский ранее написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в нем он пожаловался на киностудию"Союзмультфильм", которая планирует выпустить продолжение "Простоквашино" без его разрешения.

Напомним, авторы нового проекта намерены показать, как изменилось "Простоквашино" за 20 лет вместе со страной. Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Ранее стало известно, кто озвучит главных героев мультсериала.

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03.04.2018 12:33 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:33 Екб


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Успенский - о выходе первой серии обновленного "Простоквашино": Обязательно буду подавать в суд
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