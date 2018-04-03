Успенский - о выходе первой серии обновленного "Простоквашино": Обязательно буду подавать в суд

Писатель, автор сценария мультфильма "Простоквашино" Эдуард Успенский прокомментировал выход первого эпизода продолжения мультсериала.

Он в очередной раз заявил, что права "Союзмультфильму" не принадлежат и "принадлежать не будут". "Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность - история будет развернута", - отметил Успенский.

Он также добавил, что не смотрел новый эпизод мультсериала "Простоквашино", передает RT.

3 апреля киностудия "Союзмультфильм" выложила в интернет первый эпизод нового мультсериала "Простоквашино". Серия,посвященная актеру и режиссеру Олегу Табакову, называется "Возвращение в Простоквашино. Часть 1".

Писатель Эдуард Успенский ранее написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в нем он пожаловался на киностудию"Союзмультфильм", которая планирует выпустить продолжение "Простоквашино" без его разрешения.

Напомним, авторы нового проекта намерены показать, как изменилось "Простоквашино" за 20 лет вместе со страной. Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Ранее стало известно, кто озвучит главных героев мультсериала.